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Минобороны: Киев изначально не собирался соблюдать пасхальное перемирие, хотя в целом интенсивность боевых действий была снижена

Минобороны: Киев изначально не собирался соблюдать пасхальное перемирие, хотя в целом интенсивность боевых действий была снижена

Киевский режим изначально не собирался соблюдать пасхальное перемирие, введенное по предложению России с 18:00 19 апреля и действовавшее до 00:00 21 апреля.

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