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Невролог Махнович сообщила об упражнениях для профилактики Альцгеймера

Невролог Махнович сообщила об упражнениях для профилактики Альцгеймера

Невролог Екатерина Махнович проинформировала о том, как можно определить, что человек столкнулся с возникновением деменции, отметив, что о развитии различных проблем может говорить то, что он начал медленнее ходить.

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