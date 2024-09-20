Невролог Махнович сообщила об упражнениях для профилактики Альцгеймера

Невролог Екатерина Махнович проинформировала о том, как можно определить, что человек столкнулся с возникновением деменции, отметив, что о развитии различных проблем может говорить то, что он начал медленнее ходить.
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