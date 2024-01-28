США заметили признаки прогресса в сделке между Израилем и ХАМАС

Посредники от США на переговорах между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС добиваются прогресса в разработке соглашения, согласно которому Израиль временно закончит военные действия в секторе Газа.
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