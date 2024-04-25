Уральские дайверы устроят «Бессмертный полк» под водой

ВУ

Владимир Уфимцев

Совсем охренели... вы бы еще в тайгу, в глухомань, на болота бы забрались... или на Луну... Время суровое, не создавайте прецеденты, вам же ясно было сказано... Что же шоу то устраивать, из человеческой, народной (!) инициативы? Вам бы все опошлить, идиоты...