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Уральские дайверы устроят «Бессмертный полк» под водой

Уральские дайверы устроят «Бессмертный полк» под водой

Уральские дайверы второй год подряд будут проводить «Бессмертный полк» под водой. Мероприятие состоится в карьере Лазурный под Нижним Тагилом.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Совсем охренели... вы бы еще в тайгу, в глухомань, на болота бы забрались... или на Луну... Время суровое, не создавайте прецеденты, вам же ясно было сказано... Что же шоу то устраивать, из человеческой, народной (!) инициативы? Вам бы все опошлить, идиоты...
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