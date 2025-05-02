Наемники и натовское оружие под судом и в плену ВС РФ продолжают громить ВСУ на Сумщине Юлия СоколоваРоссийские войска продолжают последовательно развивать успех на Сумском направлении, превращая укрепрайоны противника в выжженную землю.
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