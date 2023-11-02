В мэрии Новосибирска назвали причину конфликта между педагогом и ученицей в школе №40

В школе учительница пообещала снять с девочки штаны и опозорить её перед всем классом.В мэрии Новосибирска назвали причину конфликта между педагогом и ученицей, который попал на видео и был опубликован в паблике "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".
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