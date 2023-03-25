Паризе забросил 20 шайб в сезоне за «Айлендерс», как и его отец. Это 4-й такой случай в истории НХЛ для одной франшизы

Зак Паризе забросил 20 шайб в сезоне за «Айлендерс», как и его отец. Это 4-й случай в НХЛ. 38-летний форвард клуба с Лонг-Айленда отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:5 ОТ).