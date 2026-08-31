Депутат Рады Василевская-Смаглюк: финансовая дыра Украины составляет €49,5 млрд

Дыра в украинских государственных финансах составляет €49,5 млрд. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк.
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