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Славянская доктрина

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В МИД оценили вероятность вооруженного столкновения России и США

В МИД оценили вероятность вооруженного столкновения России и США

В МИД оценили вероятность вооруженного столкновения России и США МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вероятность вооруженного столкновения России и США зависит от дальнейших шагов Вашингтона, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

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