Иран станет сверхдержавой, и Россия от этого выиграет: Делягину рассказали, что будет дальше

Иран скоро станет сверхдержавой, которая станет одним из главных мировых игроков. Делягину рассказали, что будет дальше.
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Вовово, новая валюта БРИКС. И назвать её - РЕАЛ. Россия - Евразия - Африка - Латинская Америка. ))