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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» опустился на 5-е место после 7-го тура РПЛ, «Спартак» – на 4-е. «Краснодар» лидирует, ЦСКА – 2-й, «Динамо» – 3-е, «Локомотив» – 13-й

« Краснодар » лидирует в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ после 7 туров, набрав 19 очков. Вторым идет ЦСКА – на его счету 15 баллов.

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