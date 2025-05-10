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Минобороны: ВС России продолжают соблюдать режим прекращения огня

Минобороны: ВС России продолжают соблюдать режим прекращения огня

В Минобороны России заявили, что российские войска продолжают соблюдать режим прекращения огня. «В дни празднования 80-летней годовщины Победы с 00:00 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях», — указывается в сводке ведомства.

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