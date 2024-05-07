В Госдуме предложили отменить плату за дошкольные учреждения для многодетных

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила освободить многодетные семьи от платы за детские сады. Как пишет RT, с этой инициативой она обратилась к заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой.
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