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Канада на постоянной связи с Трампом по Украине — Карни

Канада на постоянной связи с Трампом по Украине — Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что держит регулярную связь с президентом США Дональдом Трампом по Украине, 10 сентября журналистам на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

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