В октябре в дискотечном зале РДК "Победа" пройдут молодежные дискотеки: Суббота 19 октября - Начало в 19:00 Суббота 26 октября - Начало в 19:00 (строго 14+).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В октябре в дискотечном зале РДК "Победа" пройдут молодежные дискотеки: Суббота 19 октября - Начало в 19:00 Суббота 26 октября - Начало в 19:00 (строго 14+).