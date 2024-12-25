Команчи - гроза Великих равнин Иногда Великие Равнины называют Империей команчей — многие окрестные племена были их союзниками, хотя порой союз больше напоминал вассальную зависимость.
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Команчи - гроза Великих равнин Иногда Великие Равнины называют Империей команчей — многие окрестные племена были их союзниками, хотя порой союз больше напоминал вассальную зависимость.
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