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Суд в США приговорил к 30 годам тюрьмы напавшего на мужа Нэнси Пелоси мужчину

Суд в США приговорил к 30 годам тюрьмы напавшего на мужа Нэнси Пелоси мужчину

Мужчина, осужденный за попытку похитить бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и нападение с молотком на ее мужа, приговорен в суде Сан-Франциско к 30 годам тюремного заключения, сообщил 17 мая телеканал CBS News.

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