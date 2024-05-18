Суд в США приговорил к 30 годам тюрьмы напавшего на мужа Нэнси Пелоси мужчину

Мужчина, осужденный за попытку похитить бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и нападение с молотком на ее мужа, приговорен в суде Сан-Франциско к 30 годам тюремного заключения, сообщил 17 мая телеканал CBS News.