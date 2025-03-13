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Роскачество: отопление отключают при среднесуточной температуре +8 градусов

Роскачество: отопление отключают при среднесуточной температуре +8 градусов

Решение о прекращении подачи тепла в многоквартирные дома принимает местная администрация. Руководствуются власти постановлением правительства «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений», сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

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