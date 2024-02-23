В Москве пассажирка электрички напала с ножом на двух попутчиков

Пассажирка электрички распылила газовый баллончик в лицо одному из попутчиков, после чего ударила ножом заступившегося за него мужчину на Московском центральном диаметре, сообщили в Telegram-канале управления на транспорте МВД России по ЦФО.
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