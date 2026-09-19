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Татар-информ

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Минимальное число уроков в 10–11-х классах увеличится с 1 сентября 2027 года

Минимальное число уроков в 10–11-х классах увеличится с 1 сентября 2027 года

Минимальное количество уроков для учеников 10–11-х классов с 1 сентября 2027 года увеличится до 2 312 за два года.

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