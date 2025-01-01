В этом мире добро может быть только с кулаками: новогоднее музыкальное поздравление от «Отважных» (ВИДЕО)

«Отважные» выпустили красивый новогодний музыкальный клип. Группировка войск «ЦЕНТР» поздравляет! Читайте также: 5 бригада подняла флаг России над промзоной Курахово, завершив разгром ВСУ в городе (ВИДЕО) .
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