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Русская весна

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В этом мире добро может быть только с кулаками: новогоднее музыкальное поздравление от «Отважных» (ВИДЕО)

В этом мире добро может быть только с кулаками: новогоднее музыкальное поздравление от «Отважных» (ВИДЕО)

«Отважные» выпустили красивый новогодний музыкальный клип. Группировка войск «ЦЕНТР» поздравляет! Читайте также: 5 бригада подняла флаг России над промзоной Курахово, завершив разгром ВСУ в городе (ВИДЕО)  .

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