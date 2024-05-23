Бизнесмен Потанин поддержал повышение налогов для россиян с высокими доходами

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. Президент, председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» Владимир Потанин выступил за повышение налога на прибыль вместо единовременных платежей, а также поддержал повышение налогообложения для граждан с высокими доходами.