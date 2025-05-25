Как Эмираты обходят супердержавы на африканском вираже

Мы привыкли, что экономическое доминирование в Африке традиционно принадлежит США и Китаю. Однако с некоторых пор их стал теснить довольно неожиданный конкурент – разбогатевшие Объединённые Арабские Эмираты.
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