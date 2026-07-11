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Кравчук о рынке НХЛ: «Очень мощный, закачиваются большие деньги. КХЛ теперь не так комфортно, как 10 лет назад – даже с АХЛ жесткая конкуренция»

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук высказался о работе рынка свободных агентов НХЛ.  – В последние годы вы работали тренером в ЦСКА и «Спартаке», интересен ваш взгляд из Северной Америки на трансферы в этих клубах и в КХЛ в целом.

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