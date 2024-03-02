Благодаря китайскому рынку Honkai: Star Rail возвращается на первое место по дохода...

Благодаря китайскому рынку Honkai: Star Rail возвращается на первое место по доходам за февральА вот и подоспела свежая статистика по доходам различных мобильных TRPG с “гача”-монетизацией от аналитического агентства Sensor Tower.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)