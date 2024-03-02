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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Благодаря китайскому рынку Honkai: Star Rail возвращается на первое место по дохода...

Благодаря китайскому рынку Honkai: Star Rail возвращается на первое место по дохода...

Благодаря китайскому рынку Honkai: Star Rail возвращается на первое место по доходам за февральА вот и подоспела свежая статистика по доходам различных мобильных TRPG с “гача”-монетизацией от аналитического агентства Sensor Tower.

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