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«Финикс» уступил «Миннесоте», у Кевина Дюрэнта и Девина Букера 33 очка на двоих

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт набрал 23 очка (7 из 19 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 6 подборов, 2 передачи при 4 потерях, 2 перехвата и 2 блок-шота за 34 минуты на паркете.

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