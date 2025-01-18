«Атлетико» – фаворит Ла Лиги? Как забрать титул у «Барсы» и «Реала» — Смотрим и говорим

Гранды ничего не могут с этим сделать? Победа над «Осасуной» вернула «Атлетико» на вершину таблицы Ла Лиги и еще сильнее разогнала теорию, что мадридцы, несмотря на несколько месяцев до конца сезона, к чемпионству чуть ближе, чем прямые конкуренты.