Госдума рассмотрит законопроект о передаче МВД сведений о детях мигрантов

Госдума на этой неделе планирует рассмотреть законопроект, обязывающий региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД данные о детях иностранных граждан.
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