Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Зачем  намазюкали  портрет наркомана  и лакея  Горбачёва  на стене? Очнитесь  люди. Он  же  подонок  был, ненавидевши...Новый портрет Цоя...
  • Сергей
    Одновременно уничтожить главных фашистов стармера, мерца, макроню, а фашист трамп сам обосрется!!!Украина получит р...
  • Геннадий Бережнов
    В Москве расценивают эту поддержку как прямое участие западных государств в военном противостоянии. И это не оспоримо...Украина получит р...

Госдума рассмотрит законопроект о передаче МВД сведений о детях мигрантов

Госдума рассмотрит законопроект о передаче МВД сведений о детях мигрантов

Госдума на этой неделе планирует рассмотреть законопроект, обязывающий региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД данные о детях иностранных граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх