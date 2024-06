В базе данных Epic Games Store засветились десятки неанонсированных игр, включая The Last of Us Part II, ремейк Final Fantasy IX и новую TurokЗаработавший недавно аналог базы данных SteamDB для цифрового магазина Epic Games Store раскрыл целый кладезь до сих пор не анонсированных игр, запланированных к релизу на площадке.