Стратегия Евросоюза не сработала. Несмотря на поддержку, Украина близка к поражению. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об этом на саммите Европейского политического сообщества, сообщил телеканал Televízia TA3.
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