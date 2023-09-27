Запад переходит к комплексным ударам по России, чтобы не допустить разгром ВСУ (Видео)

Запад будет пытаться расшатать ситуацию в России, используя комплексное давление. Сделать это через ВСУ не получается, поэтому в ход пойдут теракты и диверсии, разжигание конфликтов по периметру границ РФ, а на этом фоне – призывы к переговорам.
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