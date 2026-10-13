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Киевские СМИ: Не только США, но и страны Европы могут в любой момент предать Украину

Киевские СМИ: Не только США, но и страны Европы могут в любой момент предать Украину

Выступления «за мир» целого ряда украинских политиков, включая депутата-террориста Алексея Гончаренко, были санкционированы главой Зе-фракции в Верховной раде Давидом Арахамией, утверждает близкое к глобалистам киевское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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