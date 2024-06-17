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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Эту игру уже ничего не спасёт”: пользовательский рейтинг Starfield упал ниже 30% ...

“Эту игру уже ничего не спасёт”: пользовательский рейтинг Starfield упал ниже 30% ...

“Эту игру уже ничего не спасёт”: пользовательский рейтинг Starfield упал ниже 30%Как бы ни старались защитники Starfield и фанаты игр студии Bethesda Softworks, они явно в меньшинстве и очень сильно проигрывают здравому смыслу.

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