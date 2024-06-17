“Эту игру уже ничего не спасёт”: пользовательский рейтинг Starfield упал ниже 30%Как бы ни старались защитники Starfield и фанаты игр студии Bethesda Softworks, они явно в меньшинстве и очень сильно проигрывают здравому смыслу.
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