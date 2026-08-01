Уроки прошлого
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Уроки прошлого

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По стопам Спартака. Продолжение

По стопам Спартака. Продолжение

По стопам Спартака. Продолжение Стадий – продолговатая площадь у древних греков, которая предназначалась как для состязаний в беге, так и для иных видов состязаний, за исключением верховой езды и гонок на колесницах, которые устраивались на гипподромах.

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