По стопам Спартака. Продолжение Стадий – продолговатая площадь у древних греков, которая предназначалась как для состязаний в беге, так и для иных видов состязаний, за исключением верховой езды и гонок на колесницах, которые устраивались на гипподромах.
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