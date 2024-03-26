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Определились все участники финальной части чемпионата Европы по футболу

Определились все участники финальной части чемпионата Европы по футболу

Определились все участники группового этапа финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. 26 марта прошли решающие матчи плей-офф, по итогам которых на Евро вышли сборные Грузии, Украины и Польши.

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