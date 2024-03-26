Определились все участники финальной части чемпионата Европы по футболу

Определились все участники группового этапа финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года. 26 марта прошли решающие матчи плей-офф, по итогам которых на Евро вышли сборные Грузии, Украины и Польши.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии