Собянин: На востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

В порядок приводят дворы и скверы В личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в 2024 году благоустроим восемь общественных пространств (жилые кварталы, площади и скверы), расположенных в ВАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии