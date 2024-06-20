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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: На востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

Собянин: На востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

В порядок приводят дворы и скверы В личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в 2024 году благоустроим восемь общественных пространств (жилые кварталы, площади и скверы), расположенных в ВАО.

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