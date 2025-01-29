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Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»

Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»

В раунде плей-офф, победители которого выйдут в 1/8 финала, возможны следующие пары: – «Монако» / «Брест» – «ПСЖ» / «Бенфика».

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