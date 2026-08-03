Самая большая в мире 3,2-гигапиксельная камера LSST показала более полумиллиона галактик на одном изображении

Астрономы только что получили снимок, от которого захватывает дух. Камера LSST обсерватории имени Веры Рубин, установленная на телескопе в Чили, сделала первый масштабный «снимок» участка неба, на котором уместилось более полумиллиона галактик.
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