В Совфеде предложили запретить программу «Беременна в 16»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина выступила с предложением запретить в России телевизионное шоу «Беременна в 16», которое в 2024 году было переименовано в «Мама в 16».
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