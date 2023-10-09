В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции провели для подопечных школы-интерната игру «Знай Правила дорожного движения!»

В коррекционной школе-интернате № 1 г. Моздока Республики Северная Осетия - Алания прошёл открытый воспитательский час по повторению дорожных правил, на котором присутствовали заместитель начальника Госавтоинспекции капитан полиции Имран Факов и инспектор ИАЗ лейтенант полиции Диана Горбакова.
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