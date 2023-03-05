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Дзюба после хет-трика и 3:1 с «Ростовом»: «Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идем дальше »

Дзюба после хет-трика и 3:1 с «Ростовом»: «Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идем дальше »

Артем Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку после хет-трика в матче с «Ростовом» (3:1). «Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идем дальше », – написал нападающий «Локомотива» после матча 18-го тура Мир РПЛ.

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