Гений, миллиардер, плейбой: уроки пикапа от Илона Маска

Даже Илону Маску важно при первой встрече произвести приятное впечатление на женщину. Но как сделать так, чтобы на тебя обратили внимание? фото: Getty ImagesМы проанализировали отношения Маска со своими избранницами и извлекли из них пять важных уроков, которые позволят понять, как добиться сердца любой женщины.