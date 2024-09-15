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Гений, миллиардер, плейбой: уроки пикапа от Илона Маска

Гений, миллиардер, плейбой: уроки пикапа от Илона Маска

Даже Илону Маску важно при первой встрече произвести приятное впечатление на женщину. Но как сделать так, чтобы на тебя обратили внимание? фото: Getty ImagesМы проанализировали отношения Маска со своими избранницами и извлекли из них пять важных уроков, которые позволят понять, как добиться сердца любой женщины.

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