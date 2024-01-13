В эти выходные президент Молдовы Майя Санду находится с визитом в Румынии, в г. Тимишоара. По ее словам, Тимишоара является европейским городом как по своему разнообразию и культурному богатству, так и по своей исторической роли в борьбе румын за свободу и демократию.