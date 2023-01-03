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“Обсудили укрепление обороноспособности Украины”: Зеленский о своем телефонном разговоре с премьер-министром Канады

“Обсудили укрепление обороноспособности Украины”: Зеленский о своем телефонном разговоре с премьер-министром Канады

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что 3 января у него состоялся телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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