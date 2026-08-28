Газовый кризис в Европе: Нидерланды не смогут заполнить хранилища к зиме

Европейский союз столкнулся с острейшим газовым кризисом за последние годы. Нидерланды, ключевой транзитный узел для поставок газа в Европу, официально признали, что не смогут достичь национального целевого показателя по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) к началу отопительного сезона.
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