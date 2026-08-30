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Газета.ру

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Психолог Агинян: к вечеру истощается когнитивный контроль, и тревога растет

Психолог Агинян: к вечеру истощается когнитивный контроль, и тревога растет

Многим людям днем справляться с тревогой намного легче, чем вечером. Это настолько распространенное ощущение, что за ним нередко пытаются разглядеть какую‑то личную проблему, хотя у такого явления есть вполне понятные механизмы — и психологические, и биологические.

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