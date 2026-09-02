Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Проститутки себя лучше чувствуют»: Инстасамка поплатилась за «хайп» на России – попала под «отмену» в Лондоне

«Проститутки себя лучше чувствуют»: Инстасамка поплатилась за «хайп» на России – попала под «отмену» в Лондоне

Телеканал "78" Возмутившая российскую аудиторию заявлением об отказе от РФ скандальная блогерша столкнулась с «европейскими ценностями» - её выступление отменили после обращения местной дамы-депутата.

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