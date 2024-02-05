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Парламентская газета

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Неряшливых участковых на задание не пустят

Неряшливых участковых на задание не пустят

Помимо проверки внешнего вида и спецсредств, руководитель подразделения на инструктаже обрисует заступающим на дежурство оперативную обстановку на подведомственной территории и результаты деятельности коллег-участковых за предыдущие сутки.

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