Неряшливых участковых на задание не пустят

Помимо проверки внешнего вида и спецсредств, руководитель подразделения на инструктаже обрисует заступающим на дежурство оперативную обстановку на подведомственной территории и результаты деятельности коллег-участковых за предыдущие сутки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии