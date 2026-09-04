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Nvidia скупает открытый ИИ: сделка с Hugging Face на $13 млрд

Nvidia скупает открытый ИИ: сделка с Hugging Face на $13 млрд

Компания Nvidia договорилась о приобретении стартапа Hugging Face — одной из ключевых платформ для разработки и распространения ИИ‑моделей с открытым кодом.

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