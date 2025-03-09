BFMTV: парламент Франции рассмотрит законопроект об отмене «супружеского долга»

Французов решили освободить от исполнения «супружеского долга». Партия «Непокоренная Франция» внесла на рассмотрение в парламент республики законопроект, призванный «положить конец супружеским обязанностям», сообщило издание BFMTV.
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